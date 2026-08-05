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«Зенит» — «Балтика»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Балтика»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России в Санкт-Петербурге
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5 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Зенит» — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 8.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.

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