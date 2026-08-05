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«Краснодар» — «Ахмат»: ставки и коэффициенты на встречу Кубка России 5 августа

«Краснодар» — «Ахмат»: ставки и коэффициенты на встречу Кубка России 5 августа
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5 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Краснодар» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.65. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 5.35. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

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