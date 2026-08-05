«Краснодар» — «Ахмат»: ставки и коэффициенты на встречу Кубка России 5 августа

5 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Краснодар» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.65. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 5.35. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.