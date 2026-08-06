«Ред Булл Зальцбург» — «Пафос»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос».

Ставка: победа «Зальцбурга» с форой (-1) за 1.81.

«Зальцбург» уже три сезона подряд не может вернуть титул чемпиона Австрии, которым он владел долгие годы. Прошлый сезон при этом складывался неплохо, первую часть чемпионата «Зальцбург» завершил на второй строчке с отставанием от лидировавшего «Штурма» всего в одно очко. Но в чемпионском раунде за 10 туров картина перевернулась — и команда из Зальцбурга, и коллектив из Граца чемпионом стать не смогли, а титул забрал ЛАСК. Поэтому «Зальцбург» стартует в квалификации Лиги Европы с третьего раунда.

«Пафос» после сенсационного чемпионства весной 2025-го и участия в главном клубном турнире Европы прошлый сезон провалил. Команда финишировала лишь на четвёртом месте, а отставание от триумфатора «Омонии» составило внушительные 25 очков. Играть «Пафосу» [предстояло] в Лиге конференций, но победа в Кубке Кипра отправила его в квалификацию Лиги Европы. В предыдущем раунде киприоты играли против хорватского «Сплита» и стартовали с гостевого поражения (0:2). В домашнем матче за 90 минут «Пафос» смог отыграть преимущество команды из Сплита, а в дополнительное время, забив ещё дважды, вырвать путёвку в следующий раунд.

«Зальцбургу» предстоит провести первый еврокубковый матч, но австрийцы в конце июля уже начали внутренний сезон. Сначала они разгромили в Кубке Австрии малоизвестную команду (7:1), а затем стартовали в Бундеслиге с минимальной домашней победы. «Пафос» в турнирах внутри страны пока не играл, но два матча с «Хайдуком» ничем не хуже. Команды находятся примерно в равном тонусе, однако состав «Зальцбурга», опыт и своё поле делают его для меня явным фаворитом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».