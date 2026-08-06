ПАОК — «Андерлехт»: прогноз Михаила Моссаковского на матч квалификации Лиги Европы

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ПАОК — «Андерлехт».

Ставка: ТМ 9.5 углового за 1.83.

«ПАОК против «Андерлехта» в квалификации Лиги Европы. Это первая встреча двух команд, которые сменили главных тренеров и находятся в стадии перестройки. При этом и те, и другие уже успешно преодолели предыдущий раунд квалификации.

ПАОК теперь возглавляет Алессио Лиши — специалист, хорошо знакомый тем, кто следит за испанским футболом. Он работал главным тренером «Осасуны», а до этого трудился в «Леванте». У Лиши не было профессиональной игровой карьеры и большого футбольного бэкграунда. Он начинал с детских команд, рассылал резюме различным клубам Испании и Италии, а затем оказался в структуре «Леванте». Там специалист прошёл несколько этапов профессионального становления и в итоге закрепился на уровне главного тренера. В ПАОКе Лиши успел немного поработать с Фёдором Чаловым до того, как российский нападающий получил травму. Сообщалось, что тренер рассчитывал на футболиста. Остаётся надеяться, что после восстановления они ещё смогут плодотворно поработать вместе.

Пока Лиши перестраивает под себя ПАОК, португальский специалист Бруно в определённой степени меняет игру «Андерлехта». Обе команды только ищут себя при новых тренерах, но при этом успешно прошли предыдущий раунд.

«Андерлехт» встречался с «Хаммарбю» и провёл совершенно разные матчи на выезде и дома. Теперь бельгийцы снова начинают противостояние на чужом поле, понимая, что окончательно решить задачу смогут в ответной домашней встрече. Думаю, сценарий может получиться похожим.

Первый матч, скорее всего, окажется достаточно осторожным и скупым по атакующим показателям. Особенно интересно выглядит статистика угловых. В первой выездной игре с «Хаммарбю» бельгийцы подали всего два угловых, тогда как в ответной домашней встрече заработали уже 10. ПАОК тоже показывал невысокие цифры в обоих матчах с киевским «Динамо».

В ответной игре в Греции гости подали шесть угловых, а сам ПАОК — только два. Греческая команда в целом не относится к числу тех, кто регулярно зарабатывает большое количество угловых. В первую очередь это касается её нынешней версии, которую только начинает выстраивать Алессио Лиши. Поэтому жду достаточно сдержанного первого матча с небольшим количеством опасных атак и угловых», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».