Букмекеры перевели 20 млрд рублей целевых отчислений за первые шесть месяцев 2026 года

В первом полугодии 2026 года российские букмекеры перечислили около 20 млрд рублей целевых отчислений на развитие спорта, сообщил телеграм-канал «Вредный букмекер».

9,99 млрд рублей из этой суммы пришлись на первый квартал, 10 млрд рублей — на второй. В 2025 году за тот же период компании перевели 18,9 млрд рублей. Таким образом, целевые отчисления выросли примерно на 1,1 млрд рублей, или на 5,8% в сравнении с первым полугодием 2025 года.

При этом выручка букмекеров сократилась примерно на 5,8% — с 945 млрд рублей до 889 млрд рублей. Сумма целевых отчислений выросла за счёт более высокой ставки — с 1 января букмекеры перечисляют на развитие спорта 2,25% от своей выручки, а в прошлом году этот показатель составлял 2%.