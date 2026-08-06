15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры перевели 20 млрд рублей целевых отчислений за первые шесть месяцев 2026 года

Букмекеры перевели 20 млрд рублей целевых отчислений за первые шесть месяцев 2026 года
Комментарии

В первом полугодии 2026 года российские букмекеры перечислили около 20 млрд рублей целевых отчислений на развитие спорта, сообщил телеграм-канал «Вредный букмекер».

9,99 млрд рублей из этой суммы пришлись на первый квартал, 10 млрд рублей — на второй. В 2025 году за тот же период компании перевели 18,9 млрд рублей. Таким образом, целевые отчисления выросли примерно на 1,1 млрд рублей, или на 5,8% в сравнении с первым полугодием 2025 года.

При этом выручка букмекеров сократилась примерно на 5,8% — с 945 млрд рублей до 889 млрд рублей. Сумма целевых отчислений выросла за счёт более высокой ставки — с 1 января букмекеры перечисляют на развитие спорта 2,25% от своей выручки, а в прошлом году этот показатель составлял 2%.

Материалы по теме
Экспресс на Лигу Европы 6 августа 2026 года
Экспресс на Лигу Европы 6 августа 2026 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android