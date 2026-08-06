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С 2021 года Единый ЦУПИС перевёл в ЕРАИ 122 млрд рублей целевых отчислений букмекеров

С 2021 года Единый ЦУПИС перевёл в ЕРАИ 122 млрд рублей целевых отчислений букмекеров
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Единый ЦУПИС подсчитал общую сумму целевых отчислений букмекеров, направленных на развитие спорта в ЕРАИ, за всё время работы механизма, то есть с октября 2021 года. Пресс-служба компании сообщила, что за этот период целевые отчисления составили 122 млрд рублей.

Федеральным законом об азартных играх установлено, что ЕДИНЫЙ ЦУПИС удерживает целевые отчисления со ставок и интерактивных ставок, переводимых через него, и направляет их Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ). Во втором квартале 2026 года отчисления букмекеров достигли рекордной отметки в 10 млрд рублей.

С 1 января 2026 года размер удержанных целевых отчислений от букмекеров составляет 2,25% от выручки. С 2028 года ставка вырастет до 2,5%.

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