В Казахстане предложили вносить в кредитную историю платежи букмекерам

Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка предложило включать сведения о платежах граждан организаторам азартных игр в их кредитную историю. Документ опубликовали на государственном портале «Открытые НПА», его обсуждение продлится до 17 августа.

Согласно законопроекту, банки должны будут передавать кредитным бюро данные о сумме и дате каждого платежа в пользу казино, букмекерской компании или другого организатора игорного бизнеса за последние шесть месяцев.

Отметим, что в Казахстане уже действует отдельное правило для клиентов, за последние шесть месяцев совершивших не менее шести платежей в адрес провайдеров азартных игр на общую сумму свыше 300 тыс. тенге (около 51 тыс. рублей). При оценке дохода таких заёмщиков банки и микрофинансовые организации должны учитывать официально подтверждённые поступления.

В документе отмечают, что один платёж не станет автоматической причиной для отказа, однако регулярные или крупные расходы могут повлиять на оценку платёжеспособности.