«Бенфика» — «Хартс»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы
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6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Бенфика» — «Хартс». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.23. Победа «Хартса» оценивается коэффициентом 12.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.
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