«Бенфика» — «Хартс»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы

6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Бенфика» — «Хартс». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.23. Победа «Хартса» оценивается коэффициентом 12.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.