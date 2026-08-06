«Брага» — «Динамо» Минск: ставки и коэффициенты на матч квалификации Лиги конференций

6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Брага» — «Динамо» Минск. Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль-ди-Брага» в Браге. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Браги» предлагается с коэффициентом 1.34. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.