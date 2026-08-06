ПАОК — «Андерлехт»: ставки и коэффициенты на игру отбора Лиги Европы

6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы ПАОК — «Андерлехт». Встреча пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Ответная игра состоится 13 августа в Брюсселе.

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается приблизительно с коэффициентом 1.77. Победа «Андерлехта» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход доступен за 3.60.

Аналитики не определились с результативностью встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.80.