ПАОК — «Андерлехт»: ставки и коэффициенты на игру отбора Лиги Европы
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6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы ПАОК — «Андерлехт». Встреча пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Ответная игра состоится 13 августа в Брюсселе.
Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
0 : 1
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
0:1 Цветкович – 1'
Букмекеры считают хозяев фаворитами. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается приблизительно с коэффициентом 1.77. Победа «Андерлехта» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход доступен за 3.60.
Аналитики не определились с результативностью встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.80.
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