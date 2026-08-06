«Динамо» Киев — «Карабах»: ставки и коэффициенты на матч квалификации Лиги конференций
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6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» Киев — «Карабах». Игра пройдёт на стадионе «Арена Люблин» в Люблине. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Пономаренко – 10'
Удаления: нет / Макрецкис – 90+1'
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.23. Победа «Карабаха» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.25.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.
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