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«Ред Булл Зальцбург» — «Пафос»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы

«Ред Булл Зальцбург» — «Пафос»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы
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6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос». Встреча пройдёт на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра запланирована на 13 августа.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
1:0 Табакович – 88'    
Удаления: нет / Сема – 90+3'

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Зальцбурга» предлагается с коэффициентом 1.55. Победа «Пафоса» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход доступен за 4.00.

Аналитики ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.70.

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