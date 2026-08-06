«Ред Булл Зальцбург» — «Пафос»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы

6 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Пафос». Встреча пройдёт на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра запланирована на 13 августа.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Зальцбурга» предлагается с коэффициентом 1.55. Победа «Пафоса» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход доступен за 4.00.

Аналитики ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.70.