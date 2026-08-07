Приложения российских букмекеров пропали из Samsung Galaxy Store

Приложения всех российских букмекерских компаний пропали из магазина Samsung Galaxy Store. Об этом сообщил директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов в своём телеграм-канале «Случайный продакт».

Он также приложил фотографию официального письма в адрес «Лиги Ставок» с решением об удалении приложения. В качестве обоснования указано, что приложения, связанные со ставками и азартными играми, запрещены на платформе.

«Согласно пункту 2.5.2 правил приложения не должны содержать контент, который продвигает онлайн-гемблинг, включая, помимо прочего, лотереи, казино и ставки на спорт», — говорится в письме.

В других подобных сервисах приложения российских букмекерских компаний остаются доступными для скачивания пользователями.