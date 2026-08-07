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ФАС нашла нарушения в наружной рекламе букмекера в Москве

ФАС нашла нарушения в наружной рекламе букмекера в Москве
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Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей наружную рекламу букмекерской компании «Фонбет», которая распространялась в Москве в мае и июне 2026 года.

Нарушения выявлены по пункту 8 части 1, частям 2 и 2.1 статьи 27 Федерального закона «О рекламе». На баннерах использовали образ футбольного тренера. Как установила ФАС, размещение рекламы букмекерских услуг на наружных конструкциях, а также использование в ней образов людей противоречат требованиям законодательства.

Служба выдала обязательное для исполнения предписание о прекращении распространения рекламы. Кроме того, ФАС рассмотрит вопрос о привлечении рекламодателя и рекламораспространителей к административной ответственности.

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