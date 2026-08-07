В Минздраве прокомментировали проблему лудомании в России

Директор НМИЦ им. В. П. Сербского Минздрава России Анатолий Сахаров в эфире телеканала «Спас» сделал несколько заявлений о проблеме лудомании в стране.

«Это проблема такая же системная и такая же непростая в решении, как и другие наркологические расстройства, причём эта проблема зачастую латентная. И, конечно, с повышением обращаемости с этой проблемой надо развивать медицинскую помощь», — подчеркнул врач.

Он также добавил, что 1 сентября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология»», который расширяет возможность для обращения и получения помощи лицам с азартными расстройствами.

Сейчас Минздрав занимается разработкой единых инструкций для врачей и психологов по лечению людей с лудоманией.