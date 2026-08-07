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Ирландский букмекер «выставил ФИФА на продажу» после заявлений Инфантино

Ирландский букмекер «выставил ФИФА на продажу» после заявлений Инфантино
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Ирландская букмекерская компания Paddy Power, известная своими смелыми и скандальными маркетинговыми ходами, не смогла пройти мимо планов ФИФА продавать частным инвесторам доли в коммерческом управлении чемпионатами мира по футболу.

В Paddy Power установили табличку с надписью «продаётся» прямо перед штаб-квартирой ФИФА в Швейцарии. Видео разместили на странице компании в социальных сетях.

«Предложение адресовано «кому угодно с деньгами, властью и готовностью терпеть светскую болтовню Джанни Инфантино», — говорится в объявлении.

Президент ФИФА хотел создать коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise, которой планировалось передать управление чемпионатами мира, клубными чемпионатами мира и другими турнирами под эгидой организации. Против этого выступили УЕФА и КОНКАКАФ,, после чего от реализации проекта решили отказаться.

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