«Мидлсбро» — «Рексем»: ставки и коэффициенты на матч Кубка Англии

7 августа состоится матча первого раунда Кубка лиги Англии «Мидлсбро» — «Рексем». Игра пройдёт на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Мидлсбро» предлагается с коэффициентом 1.74. Победа «Рексема» оценивается коэффициентом 3.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.68.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.