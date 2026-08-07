«Спартак» — «Краснодар»: кто фаворит центрального матча 3-го тура РПЛ, какие прогнозы
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9 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.17. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 3.32. Ничейный исход можно найти в линии за 3.72.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.
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