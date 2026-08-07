«Локомотив» — «Акрон»: кто фаворит матча РПЛ 8 августа, какие прогнозы
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8 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.48. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 6.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.
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