ЦСКА — «Ростов»: какие прогнозы на матч 3-го тура РПЛ, кто фаворит
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8 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.
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27 февраля 2027, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.68. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.
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