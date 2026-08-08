Стали известны шансы «Локомотива» добыть первую победу в сезоне

8 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.48. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 6.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.