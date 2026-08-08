Букмекеры оценили шансы «Урала» нанести первое поражение «Уфе»

8 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «Урал» — «Уфа». Встреча пройдёт на «Екатеринбург Арене» и начнётся в 17:00 мск.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 1.55. Победа «Уфы» оценивается коэффициентом 6.20. Ничейный исход доступен за 3.90.

Аналитики не ожидают высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.15. Победа «Урала» с форой (-1) предлагается примерно с коэффициентом 2.07.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. На гол в каждом из таймов дают 1.90.