Стали известны шансы «Спартака» обыграть «Краснодар»

9 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.17. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 3.32. Ничейный исход можно найти в линии за 3.72.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.