«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«3-й тур РПЛ стартует в субботу матчем в Самаре, где «Крылья Советов» сыграют первый домашний матч этого сезона, а сыграют против «Балтики» Андрея Талалаева. «Крылья» пока оставляют очень приятное впечатление по своей игре и готовности в начале сезона. Но даже не проиграв в двух матчах подряд на выезде, «Крылья» всё равно в турнирной таблице ниже «Балтики», у которой есть победа над московским «Динамо».

В прошлом сезоне в Самаре команды сыграли вничью 1:1, а в Калининграде «Балтика» была сильнее — 2:0. Но то были совсем другие «Крылья», совсем иначе были готовы и иначе воспринимались. Здесь я не удивлюсь любому результату.

Когда у меня нет однозначного варианта, что можно предложить с точки зрения прогноза, то я выбираю один из своих любимых вариантов — 2-3 гола в матче. Тут, как в прошлом сезоне, может качнуться в любую сторону — 1:1, 2:0, 2:1. Так что здесь вокруг да около ходить не буду: мультиколичество голов 2-3 — оптимальный вариант на эту встречу за коэффициент «двойку», — приводит слова Генича «РБ Спорт».