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«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ в Самаре

«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ в Самаре
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика».

Ставка: ТБ 29.5 фола за 1.85.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Чивич – 3'     0:2 Хиль – 81'    

«Крылья Советов» против «Балтики» в 3-м туре чемпионата России. Я жду довольно упорной игры. Обратите внимание на статистику: «Крылья» не проигрывают дома с сентября 2025 года. То есть совсем скоро исполнится год с тех пор, как самарцы в последний раз уступили на своём поле — московскому «Динамо». Три последние домашние встречи завершились тремя победами «Крыльев».

У «Балтики», напротив, продолжается выездная серия без побед. В последний раз калининградцы выиграли в гостях у «Рубина» в октябре 2025 года. Представьте себе: несмотря на все успехи и громкие результаты «Балтики», с октября прошлого года команда не побеждает на выезде. Я к тому, что игра, скорее всего, получится достаточно упорной.

Думаю, интрига сохранится до самого конца, а сам матч будет боевым. Встречаются команды, которые показывают высокие цифры по фолам и часто вступают в борьбу. Поэтому жду большого количества свистков. Тем более матч обслужит Артём Чистяков, который довольно часто фиксирует нарушения. Его средний показатель составляет 27–28 фолов.

Когда играет «Балтика», к этому числу обычно можно прибавлять ещё несколько нарушений. «Крылья Советов» тоже относятся к командам с высокими показателями по фолам. Первые два тура получились богатыми на нарушения и для «Балтики», и для «Крыльев».

В матче с ЦСКА калининградцы совершили 17 фолов, а самарцы во встрече с тем же соперником — 18. В игре с «Динамо» у «Крыльев» было немного меньше — 14 нарушений. «Балтика» в матче с московской командой нарушила правила 15 раз. Думаю, совместными усилиями и при активном судействе Чистякова команды способны приблизиться к отметке в 30 фолов.

Кроме того, «Балтика» занимает первое место по количеству передач, после которых возникает борьба. Единоборств будет много. «Крылья» часто вступают в отбор в центре поля, а калининградцы активно действуют в единоборствах на разных участках поля. Следовательно, жду напряжённой встречи с большим количеством борьбы, остановок и нарушений правил», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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