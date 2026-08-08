«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: победа «Локомотива» в первом тайме и в матче за 1.97.

«Московский «Локомотив» в этом сезоне пока ещё без побед: ничья с «Ахматом», поражение в Каспийске от махачкалинского «Динамо», с ЦСКА спаслись в самой концовке в Кубке, но проиграли в серии пенальти. «Локомотив» отрезками очень и очень неплохой, быстрый футбол демонстрирует. Понятно, что команде сейчас приходится перестраиваться прямо по ходу. И вот такая ничья, как с ЦСКА, дорогого стоит, потому что «Локомотив» действительно спас матч, который ему совсем не удавался, особенно в первом тайме. И такие ничьи дорогого стоят с точки зрения сплочения команды, уверенности в своих силах.

Я думаю, что всё, что накопилось у «Локомотива», он может выплеснуть в матче против «Акрона» в ближайшем туре дома. «Акрон» выглядит абсолютно разбалансированным и непонятным на старте сезона. Благоевич сам, видимо, не совсем понимает, что происходит, потому что товарищеские матчи — это одно, а официальные — уже совсем другое. 0:5 от «Зенита», 0:4 от «Ростова» в Кубке, 1:2 от «Рубина». И всё это дома. Конечно, это болезненные удары для «Акрона», и вряд ли за несколько дней после поражения от «Ростова» «Акрон» сможет кардинально изменить свою игру. Защитники и полузащитники продолжают привозить моменты у своих ворот, и соперники спокойно, уверенно этим пользуются.

И «Локомотив» тоже этим в домашней встрече воспользуется. Мой вариант на матч — «победа «Локомотива» в первом тайме и победа в матче» за 1.97. То есть это вариант П1/П1», — приводит слова Генича «РБ Спорт».