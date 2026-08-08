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«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Виктора Логинова на матч 3-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Виктора Логинова на матч 3-го тура РПЛ
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Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: победа «Локомотива» и обе забьют за 2.76.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Локомотив» подходит к этой встрече в роли фаворита. Дома железнодорожники обычно играют уверенно и стараются сразу брать инициативу в свои руки. Однако «Акрон» уже не раз показывал, что умеет удивлять. Это команда, которая цепляется за каждый эпизод и может создать проблемы любому сопернику, если ей дать почувствовать игру.

Думаю, матч получится интереснее, чем может показаться на первый взгляд. «Акрон» наверняка найдёт свои моменты, но класс и фактор домашнего поля должны сыграть в пользу «Локомотива». При этом не удивлюсь, если обе команды сумеют отличиться, — игра вполне может получиться открытой и богатой на опасные моменты», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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