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«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Романа Павлюченко на игру РПЛ

«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Романа Павлюченко на игру РПЛ
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: тотал «Локомотива» больше 2 за 1.76.

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08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Локомотив» и «Акрон». В этом матче железнодорожники выглядят однозначными фаворитами. Они сыграют дома, при поддержке своих болельщиков, тогда как тольяттинская команда пока производит крайне слабое впечатление.

В последней встрече «Акрон» потерпел крупное поражение. Команда плохо выглядит в начале сезона, а теперь ей предстоит тяжёлый выездной матч с «Локомотивом». На мой взгляд, шансов добиться положительного результата у гостей практически нет.

Железнодорожники в предыдущем кубковом матче уступили ЦСКА по пенальти, поэтому наверняка постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Думаю, команда своего точно не упустит, с первых минут будет активно атаковать, создавать моменты и оказывать серьёзное давление на оборону соперника.

«Акрон» наверняка постарается зацепиться за результат, однако с таким соперником сделать это будет крайне сложно. Полагаю, «Локомотив» не упустит этот матч и точно забьёт два-три мяча. Дома «Акрон» ещё будет цепляться, но на выезде с таким оппонентом шансов точно нет», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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