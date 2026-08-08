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ЦСКА — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

ЦСКА — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов».

Ставка: ЦСКА забьёт в первом тайме» за 1.80.

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08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Московские армейцы снова сыграют домашний матч — третий подряд в чемпионате. Четыре очка пока у ЦСКА. Сыграют с «Ростовом». Из-за стихийного бедствия, которое обрушилось на Ростов-на-Дону, пострадал фасад стадиона ростовчан, поэтому решили команды поменяться кругами. И эту встречу ЦСКА проведёт в Москве.

«Ростов» пока дома не играл, но в последних двух матчах был хорош. Да, до этого ростовчане проиграли «Оренбургу», но не по делу — в концовке бросили играть в большинстве, ведя в счёте. Потом реабилитировались, обыграли уверенно «Родину», разгромили в Кубке «Акрон». И в целом «Ростов» функционально и структурно выглядит очень неплохо. Посмотрим, как будет дальше.

Но ЦСКА во всех первых таймах обязательно забивал в этом сезоне. Думаю, и здесь ЦСКА сделает ставку на гол в первом тайме. Раз уж такой тренд армейцы задают, почему бы этим не воспользоваться на дистанции.

ЦСКА забьёт в первом тайме за 1.80 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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