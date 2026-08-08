ЦСКА — «Ростов»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов».

Ставка: ТБ 27.5 удара по воротам за 1.75.

«ЦСКА с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ. Изначально эта игра должна была состояться в Ростове, но из-за того, что ураган повредил «Ростов Арену», там проводятся ремонтные работы, встречу перенесли в Москву.

Вообще бросается в глаза, что «Ростов» и ЦСКА на старте этого чемпионата являются самыми бьющими командами РПЛ. И у тех, и у других в среднем по 18 ударов за матч. Понятно, что на показатели «Ростова» во многом повлияла встреча с «Родиной» во 2-м туре, в которой команда нанесла 24 удара. Но и в игре с «Оренбургом» ростовчане били довольно много — 14 раз. Кроме того, команда создала немало моментов в кубковом матче с «Акроном».

ЦСКА тоже регулярно бьёт по воротам. Армейцы нанесли по 18 ударов в матчах с «Крыльями Советов» и «Балтикой». В кубковой встрече с «Локомотивом» команда пробила по воротам соперника 21 раз. В общем, обе команды атакуют достаточно активно.

Мне кажется, что и в их очной встрече увидим много ударов. Кроме того, «Ростов» чаще остальных команд терял мяч на своей половине поля в первых двух турах, хотя соперники были не самыми грозными. Теперь ростовчанам предстоит столкнуться с давлением ЦСКА. Розыгрыши мяча, которые «Ростов» часто начинает на своей половине поля, могут приводить к потерям и последующим ударам армейцев. Поэтому жду открытой игры с большим количеством попыток поразить ворота», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».