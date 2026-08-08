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ЦСКА — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на игру РПЛ 8 августа

ЦСКА — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на игру РПЛ 8 августа
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.95.

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08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Ну что, «Ростов» — ЦСКА. Интересный матч. Многие встречи сейчас интересные, тем более после игр на Кубок России, которые недавно прошли. Как мы уже отмечали, в Кубке играют смешанными составами, а кто-то выпускает вообще непонятные составы. В принципе, мы это и видели. ЦСКА играл с «Локомотивом» и не удержал победу [в основное время].

Здесь ЦСКА является фаворитом. «Ростов» выглядит неплохо, у них нормальная команда. Поэтому думаю, здесь будет либо 1:1, либо 2:1 в пользу ЦСКА. «Обе забьют», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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