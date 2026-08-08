«Торпедо» — «Сочи»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Сочи».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.50.

«Торпедо» в нынешнем сезоне стартовали с гостевой победы над одним из фаворитов Первой лиги «Уралом» — 1:0, хотя хозяева играли получше. Затем чёрно-белые играли дома против «Волги» и без особых проблем одержали победу — 3:1, Юшин за тайм забил дважды, а мог и больше. В 3-м туре «Торпедо» принимало «Шинник», пропустило уже в начале встречи, но после перерыва отыгралось. Шансы на три очка были у обеих команд, но матч завершился 1:1. На прошлой неделе москвичи гостили в Туле, где был матч жизни для тренера «Арсенала» Гунько. Хозяева забили и одержали победу, нанеся первое поражение «Торпедо».

«Сочи» многие, если не большинство, считали одним из фаворитов, но пока команда Игоря Осинькина выглядит хуже, чем ожидалось. В первом туре сочинцы сыграли 2:2 в Ярославле, но на том поле это подвиг. А затем на своём поле «Сочи» уступил «Спартаку» из Костромы, Амур Калмыков оформил дубль, подтвердив свой класс. Неделей позже также на своём поле сочинцы уже сыграли так, как от них ждут болельщики. Тульский «Арсенал» получил пять безответных мячей, а Игнатов оформил хет-трик. В прошлом туре «Сочи» играл в гостях против «Ленинградца» и неожиданно уступил 1:2.

Эта встреча была запланирована на 7 августа, но состоится днём позже из-за проблем «Сочи» с логистикой. Это даёт чуть больше шансов «Торпедо», ведь они хозяева поля. При этом команда Игоря Осинькина не может позволить себе ещё одну осечку, иначе положение сочинцев будет непростым. Но и автозаводцы на своём поле, да ещё и против прямого конкурента, хотят победить. Надеюсь, мы увидим яркий и бескомпромиссный матч», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».