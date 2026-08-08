«Крылья Советов» — «Балтика»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Самаре

8 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 2.43. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.25.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.