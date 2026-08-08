ЦСКА — «Ростов»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата России

8 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.68. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.