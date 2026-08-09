«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Московские динамовцы дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Первая победа Сандро Шварца пришла в Кубке в матче с «Факелом». Динамовцы эту победу выстрадали благодаря автоголу Юрганова, но по игре всё равно вопросы остаются, особенно по игре во вторых таймах. А так, и в матче с «Балтикой», и в 1-м туре с «Крыльями», и с «Факелом» динамовцы имели серьёзное преимущество, которое не воплотили в забитые мячи. Сейчас встреча с командой, у которой уже шесть очков, а у «Динамо» одно очко.

Что бросается в глаза в действиях московских динамовцев — во вторых таймах почему-то «Динамо» отходит от своей игры, мало что у бело-голубых получается. Может быть, здесь как-то у Шварца получится перевернуть ситуацию.

У махачкалинцев на старте две волевые победы подряд. И эта уверенность позволяет, наверное, Евсееву сыграть в Москве более раскованно, более свободно и смело, не робко, а именно смело. И учитывая скоростные данные большинства игроков группы атаки махачкалинского «Динамо», думаю, команде Сандро Шварца будет очень непросто сохранить свои ворота сухими, тем более отсутствует Андрей Лунёв, в воротах будет Игорь Лещук или Курбан Расулов. Что на стандартах, что в быстрых контратаках у московских динамовцев могут возникнуть проблемы.

Мой прогноз на матч — обе забьют за 2.05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».