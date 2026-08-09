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«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: прогноз Виктора Логинова на матч 3-го тура РПЛ

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: прогноз Виктора Логинова на матч 3-го тура РПЛ
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Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Динамо» Москва не проиграет за 1.16.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маринкин – 77'     2:0 Скопинцев – 79'     2:1 Агаларов – 81'     3:1 Миранчук – 90+3'    

«Махачкалинское «Динамо» на старте сезона очень приятно удивляет, и в грядущем противостоянии столичным динамовцам лёгкой прогулки ждать не придётся. Команда Евсеева выглядит организованной, играет с характером и уже доказала, что способна навязать борьбу любому сопернику.

При этом московское «Динамо» остаётся сильным и статусным клубом. Думаю, хозяева смогут воспользоваться поддержкой своих трибун и как минимум зацепятся за очки», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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