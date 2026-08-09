«Зенит» — «Родина»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Родина».

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.03.

«Петербургский «Зенит» в этом сезоне выглядит пока очень здорово. Три победы подряд — все три сухие. Были крупные победы в Самаре над «Акроном» и в Оренбурге над местным клубом, один мяч забили «Балтике», но могли забить гораздо больше, мячей на пять, наверное, зенитовцы наиграли. Но всё равно моментики у своих ворот «Зенит» допускает. С «Акроном» пропустили — не засчитали, от «Оренбурга» было попадание в перекладину, с «Балтикой» в концовке могли пропустить, но выручил Москвичёв. В общем, моментики у ворот «Зенита» время от времени возникают.

«Родина» как будто чуть-чуть реабилитировалась перед своими болельщиками и руководством за неудачные матчи на старте. 0:3 от «Спартака», 2:4 от «Ростова», а сейчас выиграли 5:0 у «Рубина», но это всё-таки кубковая встреча. «Рубин» явно был к этому матчу не совсем эмоционально и физически готов.

С «Зенитом» «Родине» будет очень непросто. И если «Зенит» будет реализовывать то, что станет создавать, а создавать, я не сомневаюсь, он будет немало, то ещё в первом тайме он вполне может себе оформить комфортное преимущество.

Я бы рассмотрел вариант либо индивидуального тотала «Зенита» в первом тайме больше 1.5, либо просто общий тотал больше 1.5 в первом тайме за 2.03. Индивидуальный тотал «Зенита», конечно, будет побольше, где-то 2.4 или 2.5. Но вот перестрахуюсь чуть-чуть — возьму за 2.03 тотал первого тайма больше 1.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».