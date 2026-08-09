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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на центральный матч тура в РПЛ

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на центральный матч тура в РПЛ
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.55.

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09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» — «Краснодар» — однозначно центральный матч тура. Встречаются две команды, которые находятся среди лидеров и при этом подтверждают свои результаты качеством игры.

Особенно выделяется «Спартак». Красно-белые не просто набирают очки, но и показывают содержательный атакующий футбол. В Кубке команда уверенно разобралась с «Оренбургом», поэтому складывается впечатление, что сезон для москвичей начинается практически идеально.

При этом результаты «Спартака» не должны вводить в заблуждение. В матче с «Ахматом» всё могло сложиться иначе: если бы не грубая ошибка вратаря грозненцев, встреча, скорее всего, завершилась бы со счётом 1:1.

Предстоящий матч трудно прогнозировать, поскольку соперники примерно равны по классу. Обе команды предпочитают играть с мячом, активно атакуют и обладают сильными исполнителями в передней линии. Поэтому большое значение получат реализация моментов и действия после потери мяча. Наиболее вероятным результатом мне кажется ничья 2:2. Другой возможный сценарий — минимальная победа «Спартака» благодаря фактору своего поля. Конечно, хотелось бы, чтобы красно-белые выиграли. Возьму их успех с форой (0)», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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