«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 3.90.

«Можно оттолкнуться от состояния команд, от того, что происходит сейчас со «Спартаком» и с командой Мурада Олеговича Мусаева, с «Краснодаром». «Краснодар» тяжело входит в сезон. В каждом матче пропускает и выглядит рвано. Какие-то отрезки у «Краснодара» получаются очень хорошие, очень стильные, как и сама игра команды. В какие-то моменты «Краснодар» просто пропадает: выключают свет — и на поле его вообще не видно. Так было с «Факелом», так было с «Ахматом» в кубке, так было и с «Рубином», когда команды играли в равных составах в самом начале встречи. В общем, «Краснодар» пока без Сперцяна привыкает играть, хотя Кордоба в полном порядке. Воробьёв всё-таки, согласитесь, не совсем альтернатива для Кордобы. Кордоба вернулся и, может быть, уже попадёт в заявку на эту встречу. Проблемы «Краснодара» на виду, они на поверхности.

«Спартак» ярок, хорош, агрессивен, здорово выглядит физически, очень сплочённо играет. И при этом у «Спартака» тоже есть вопросики по игре в обороне. Поэтому, наверное, напрашивается вариант «обе забьют». Но вы помните весенний матч, когда первая игра с «Краснодаром» получилась для красно-белых неудачной: «Спартак» имел подавляющее преимущество в первом тайме и его не реализовал, а на перерыв команды ушли при ничейном счете. По итогу матч завершился победой «Краснодара», когда в концовке в равной игре Жубал забил победный мяч. Мне кажется, сейчас бумерангом «Спартаку» может вернуться компенсация за то весеннее поражение.

«Спартак» сейчас действительно выглядит убедительно. Команда играет дома при мощнейшей поддержке своих болельщиков. Да, ещё был кубковый матч, там тоже в основное время была ничья 1:1. Думаю, и здесь будет обмен забитыми мячами. И что-то мне подсказывает, что всё-таки «Спартак» выиграет. Поэтому мой прогноз на эту встречу, на матч тура «Спартак» — «Краснодар»: коэффициент выше тройки, победа «Спартака» и «обе забьют». Я даже рискнул бы рассмотреть вариант с точным счётом 3:1 в пользу «Спартака» за коэффициент 14», — приводит слова Генича «РБ Спорт».