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«Рубин» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

«Рубин» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург».

Ставка: «Рубин» забьёт в первом тайме» за 1.95.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Ценов – 48'     1:1    

«Рубин» у себя на «Ак Барс Арене» сыграет против «Оренбурга». Сложная встреча для прогноза, потому что «Оренбург», как и «Рубин», пропустил пять мячей в кубковом матче, казанцы — от «Родины», а оренбуржцы — от московского «Спартака». Понятно, там были смешанные составы. Но вот в игре чемпионата «Оренбург» многое позволил и «Ростову», и затем «Зениту», особенно в первой половине встречи.

«Рубин» после 0:5 и уже без Мирлинда Даку. Артиге пришлось извиняться перед болельщиками, перед жителями Казани после встречи с «Родиной». Думаю, настрой будет сумасшедшим у «Рубина». Включив максимальные ресурсы, обороты, «Рубин» может просто в начале встречи подавить «Оренбург».

Мой прогноз — «Рубин» забьёт в первом тайме» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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