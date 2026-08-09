«Рубин» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург».

Ставка: «Рубин» забьёт в первом тайме» за 1.95.

«Рубин» у себя на «Ак Барс Арене» сыграет против «Оренбурга». Сложная встреча для прогноза, потому что «Оренбург», как и «Рубин», пропустил пять мячей в кубковом матче, казанцы — от «Родины», а оренбуржцы — от московского «Спартака». Понятно, там были смешанные составы. Но вот в игре чемпионата «Оренбург» многое позволил и «Ростову», и затем «Зениту», особенно в первой половине встречи.

«Рубин» после 0:5 и уже без Мирлинда Даку. Артиге пришлось извиняться перед болельщиками, перед жителями Казани после встречи с «Родиной». Думаю, настрой будет сумасшедшим у «Рубина». Включив максимальные ресурсы, обороты, «Рубин» может просто в начале встречи подавить «Оренбург».

Мой прогноз — «Рубин» забьёт в первом тайме» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».