«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Павла Яковлева на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: «Спартак» забьёт в первом тайме за 1.81.

«Матч ожидается очень интересный: обе команды находятся в хорошей форме. У «Спартака» две победы в Премьер-Лиге, у «Краснодара» тоже две победы, по шесть очков набрали обе команды, и в Кубке они также успешно выступили. «Спартак» уверенно прошёл «Оренбург» и получил возможность для хорошей ротации, сделав отличные замены во втором тайме. Молодые ребята вышли и очень здорово дополнили игру москвичей. «Краснодар» тоже провел приличную ротацию и по пенальти всё-таки обыграл «Ахмат», хотя матч сложился очень тяжело.

Ожидается огненная игра, в которой обе команды будут максимально мотивированы. Это, по сути, битва за шесть очков. Но «Спартак» играет дома. При Карседо команда похорошела, показывает хороший футбол, набирает очки, радует своих болельщиков и дома, конечно же, действует более активно: с первых минут начинает бежать вперёд, создавать моменты. Видно, что «химия» в команде отличная, атмосфера сумасшедшая, ребята настроены и на Кубок, и на чемпионат. Думаю, в этом сезоне у «Спартака» очень хороший шанс зацепиться за первую строчку в Российской Премьер-Лиге.

Нужно обязательно сказать и о пополнении в команде: это Даку, который перешёл из «Рубина». Считаю, у него будет огромная мотивация постараться в этом матче выйти и забить. Не сомневаюсь, что все эти качества у него есть, тем более он уже забивал «Краснодару» в этом сезоне. Поэтому жду очень интересный и огненный матч, в котором будет достаточно голевых моментов.

Первый прогноз — «Спартак» забьёт в первом тайме. Хороший коэффициент — 1.81. Если посмотреть статистику, в последних четырёх матчах этого сезона в Суперкубке «Зениту» забили в первом тайме, «Родине» забили в первом тайме, «Ахмату» также забили в первом тайме, и в последнем матче с «Оренбургом» тоже забили в первом тайме. Поэтому есть ощущение, что красно-белые умеют начинать активно с первых минут и как можно раньше стараются забить мяч.

Также жду в первом тайме тотал больше 4.5 углового на обе команды. Хороший коэффициент — 2.00. «Спартак» по этому показателю, наверное, лучший в Премьер-Лиге. Если взять статистику, «Спартак» очень здорово пробивает этот тотал. В первом тайме минимум два угловых «Спартак» зарабатывает. «Краснодар» тоже, думаю, не станет отсиживаться в обороне, будет идти вперёд и создавать моменты. Игра, скорее всего, не получится осторожной. Это не последний тур чемпионата России, команды будут стараться показывать все свои лучшие качества с самых первых минут», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».