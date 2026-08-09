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«Зенит» — «Родина»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Родина»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Санкт-Петербурге
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9 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'    

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.21. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 20.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

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