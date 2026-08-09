«Рубин» — «Оренбург»: ставки и коэффициенты на встречу РПЛ в Казани
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9 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» — «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 1.98. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.48.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.
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