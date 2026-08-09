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Названы шансы «Родина» отобрать очки у «Зенита»

Названы шансы «Родина» отобрать очки у «Зенита»
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9 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.21. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 20.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

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