«Динамо» — «Динамо» Махачкала: букмекеры оценили шансы команд

9 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена имени Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.71. Победа махачкалинцев оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.