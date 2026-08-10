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«Факел» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Факел» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ахмат».

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.85.

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10 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«В Воронеже «Факел» будет принимать грозненский «Ахмат». Матч на искусственном поле, и пока на искусственном поле «Факел» проиграл оба своих домашних матча в начале сезона — 1:2 махачкалинскому «Динамо» и 0:1 московскому «Динамо». В Краснодаре могли крупно уступить, но не бросили вёсла, вернули интригу в матч в прошлом туре (2:3). С «Ахматом» «Факелу» тоже будет очень сложно, пусть Эгаш Касинтура и пропускает матч из-за дисквалификации. Хоть «Факелу» и нужны очки, Василенко точно не будет играть авантюрно и рисковать против этого «Ахмата», потому что очень быстрые и резкие футболисты в атаке у грозненцев, один в один легко обыгрывают.

Мне кажется, что в этом матче большого количества голов ждать не стоит. Нулевую ничью видеть не хочу, но вряд ли команды забьют больше двух мячей на двоих. Поэтому мой прогноз на этот матч — «тотал 1-2 гола» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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