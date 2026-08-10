«Факел» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Воронеже

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Факел» — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.36.

«Факел» в 1-м туре нынешнего сезона на своём поле принимал махачкалинское «Динамо» и первым забил, но дальше гости сравняли счёт, а в концовке ещё и вырвали победу. Затем воронежцы отправились в Краснодар и за пять минут до конца уступали 0:3, да ещё и не забили пенальти. Но, к чести «Факела», играть футболисты не бросили и успели дважды поразить ворота хозяев, но на большее их не хватило. Далее воронежцы на своём поле принимали столичное «Динамо» в рамках Кубка России, и всё шло к серии пенальти, но в компенсированное время Юрганов срезал мяч в свои ворота, и «Факел» начал с поражения.

«Ахмат» в 1-м туре играл в Москве против «Локомотива», пропустил в начале после дурацкой ошибки, но дальше играл лучше и свёл матч к ничьей. Неделей позже грозненцы на своём поле принимали «Спартак» и уже на первых минутах открыли счёт с пенальти, который Ву придумал на ровном месте. Сам же защитник москвичей забил ответный, а в концовке после ошибки Шелии Барко принёс три очка «Спартаку». Затем «Ахмат» отправился в Краснодар на матч Кубка России, пропустил первым, но в концовке сравнял. Мы увидели серию пенальти, в которой хозяева били точнее.

«Факел» на старте сезона выглядит неожиданно. С одной стороны, все неудачи были всего в один мяч. С другой — случились три поражения в трёх матчах. «Ахмат» чуть лучше по результатам, но по игре мог и ни разу не проиграть. Но это по ощущениям, а на деле вышло всего одно очко в двух турах. Матч пройдёт в Воронеже. Где, если не на своём поле, «Факел» должен набирать первые очки в сезоне? Но и Черчесов умеет к тяжёлым играм подводить свои команды. Поэтому жду здесь примерного равенства по игре, а значит, и ничью по результату», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».