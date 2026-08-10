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«Факел» — «Ахмат»: ставки и коэффициенты на игру 3-го тура РПЛ в Воронеже

«Факел» — «Ахмат»: ставки и коэффициенты на игру 3-го тура РПЛ в Воронеже
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10 августа состоится встреча 3-го тура чемпионата России по футболу «Факел» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
10 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.28. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.38.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.99.

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