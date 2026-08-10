В Италии больше суток искали лотерейный билет с выигрышем в € 1 млн

В итальянском городе Битонто коммунальщики больше суток искали в мусоре выброшенный по ошибке лотерейный билет с выигрышем в € 1 млн (более 92 млн рублей), сообщает ANSA.

Тираж лотереи состоялся 31 июля. Владелец билета угадал все пять выпавших чисел — 2, 4, 8, 10 и 51. Он рассказал, что всегда выбирает эту комбинацию. Для проверки он отнёс билет в магазин, где ему рассказали, что выигрыш такого размера нельзя выплатить на месте: торговые точки могут выдавать только небольшие призы. Владелец билета не понял продавца, решил, что билет не сыграл и оставил его в магазине, где его отправили в мусор.

Уже дома хозяин билета и его родственник поняли, что билет был выигрышным. Они вернулись в магазин, но мусор к тому времени уже забрали. Они обратились в коммунальную компанию SANB. Там сумели найти нужный мусоровоз и остановили его до разгрузки. Более суток работники перебирали мусор, чтобы найти билет. Поиски увенчались успехом. Теперь удачливый игрок должен будет компенсировать затраты компании на поиски.