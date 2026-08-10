15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы россиянок выиграть «Мастерс» в Торонто перед стартом 1/4 финала

Эксперты назвали шансы россиянок выиграть «Мастерс» в Торонто перед стартом 1/4 финала
Комментарии

В Торонто продолжается крупный женский теннисный турнир серии «Мастерс». До четвертьфинала добрались две россиянки — Диана Шнайдер и Екатерина Александрова. Букмекеры принимают ставки на их чемпионство.

Аналитики считают, что у россиянок меньше всего шансов из оставшихся участниц. На любую из наших теннисисток можно поставить за 25.00. При этом Александрова в 1/8 финала победила первую ракетку мира Арину Соколенко, а Шнайдер — третью теннисистку в рейтинге WTA Джессику Пегулу.

Фаворитом считают польку Игу Швёнтек, на неё можно поставить за 3.40. На Елену Рыбакину из Казахстана дают котировку 5.00.

В четвертьфинале Шнайдер встретится как раз со Швёнтек, а Александрова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (коэффициент на чемпионство 6.50).

Материалы по теме
Заключительный матч 3-го тура РПЛ, Кубок лиги Англии и другое
Заключительный матч 3-го тура РПЛ, Кубок лиги Англии и другое
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android