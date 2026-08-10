Эксперты назвали шансы россиянок выиграть «Мастерс» в Торонто перед стартом 1/4 финала

В Торонто продолжается крупный женский теннисный турнир серии «Мастерс». До четвертьфинала добрались две россиянки — Диана Шнайдер и Екатерина Александрова. Букмекеры принимают ставки на их чемпионство.

Аналитики считают, что у россиянок меньше всего шансов из оставшихся участниц. На любую из наших теннисисток можно поставить за 25.00. При этом Александрова в 1/8 финала победила первую ракетку мира Арину Соколенко, а Шнайдер — третью теннисистку в рейтинге WTA Джессику Пегулу.

Фаворитом считают польку Игу Швёнтек, на неё можно поставить за 3.40. На Елену Рыбакину из Казахстана дают котировку 5.00.

В четвертьфинале Шнайдер встретится как раз со Швёнтек, а Александрова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (коэффициент на чемпионство 6.50).